الى السائقين.. توخوا الحذر على اوتوستراد الصياد باتجاه بيروت!

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد الصياد باتجاه بيروت بسبب الازدحام المروري نتيجة انزلاق شاحنة"، مشيرة إلى وجود دراجين من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة".

ولاحقاً، ذكرت أنه تم رفع الشاحنة على اوتوستراد الصياد باتجاه بيروت والسير الى تحسن تدريجي.