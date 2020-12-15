الى السائقين.. توخوا الحذر على اوتوستراد الصياد باتجاه بيروت!

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد الصياد باتجاه بيروت بسبب الازدحام المروري نتيجة انزلاق شاحنة"، مشيرة إلى وجود دراجين من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة".
يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد #الصياد باتجاه #بيروت بسبب الازدحام المروري نتيجة انزلاق شاحنة، ودراجين من #مفرزة_سير_بعبدا في المحلة للمعالجة
— التحكم المروري (@tmclebanon) December 15, 2020
يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد #الصياد باتجاه #بيروت بسبب الازدحام المروري نتيجة انزلاق شاحنة، ودراجين من #مفرزة_سير_بعبدا في المحلة للمعالجة