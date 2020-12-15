الجيش اوقف مطلوبا بجرائم مختلفة في شاتيلا

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة شاتيلا بتاريخ 15/12/ 2020، المدعو (ع.أ.ع) وهو مطلوب بمذكرات توقيف عدة بجرائم اطلاق نار ورمانات يدوية وإصابة أشخاص عدة، وخطف وسلب مواطنين بقوة السلاح والاعتداء عليهم.



وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

