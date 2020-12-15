17
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الراعي عرض مع الاسمر أوضاع القطاع العمالي ورفع الدعم
Lebanon 24
15-12-2020
|
17:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، وكان عرض للأوضاع التي يعاني منها القطاع العمالي ولمخاطر رفع الدعم عن المواد الأساسية.
وبعد اللقاء، قال الأسمر: "عرضنا مع صاحب الغبطة للمآسي التي يمر بها الشعب اللبناني ولضرورة الاسراع بتشكيل حكومة من الأكفاء ونظيفي الكف، وهذا مطلبنا الأساسي كاتحاد عمالي، وأمام هذا المطلب تسقط كل الاعتبارات، كي نصل الى الاستقرار السياسي الذي سيكون بداية حل للمشكلات التي يعاني منها لبنان".
وعن الاضراب الذي كان مقررا يوم غد الأربعاء، قال: "نحن بصدد تفعيل حالة الرفض الشعبي، ولكن طرأت بعض الأمور التي تقتضي تأجيل الاضراب أو تعليقه، كمعالجة موضوع الطحين والسعي الى الاستمرار في تأمين الدعم دون أي تمييز بين الطحين الأبيض أو الاكسترا. وفي موضوع الدواء أيضا نبحث مع وزير الصحة في آلية لتخفيف فاتورة شراء الأدوية من الخارج كي لا يتم رفع الدعم عن الدواء. أما في موضوع النفط، فهناك مفاوضات تجري مع الحكومة العراقية لاستيراد النفط الخام بأسعار جيدة تؤخر ولو قليلا رفع الدعم عن المحروقات".
ثم استقبل الراعي نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية الدكتور سليم الصايغ، الذي قال على الاثر: "عند كل الاستحقاقات الوطنية نزور صاحب الغبطة لنستمع الى مواقفه الوطنية الكبيرة ورؤيته الثاقبة. واليوم تتعرض المؤسسات الدستورية ولا سيما القضاء، لهزات ومحاولات اتهامات بالتسييس، وفي هذا الاطار عبرت لصاحب الغبطة عن موقفنا الثابت في هذا الموضوع والرافض للتدخل في عمل القضاء، بل المطالب بتأمين الحصانة له لأنه خشبة الخلاص الأخيرة لإحقاق الحق وخاصة في ملف تفجير مرفأ بيروت حيث يجب أن يحاسب المجرمون المسؤولون. لذلك يجب أن نبتعد عن لغة الطائفية والتجاذب المذهبي لأن الدين هو وسيلة لإعلاء كرامة الانسان وليس لانتهاك حقوق الناس".
تابع
الأكثر قراءة
في العام 2021.. هذه الأبراج هي الاكثر حظًا على الصعيد المالي
Lebanon 24
في العام 2021.. هذه الأبراج هي الاكثر حظًا على الصعيد المالي
09:00 | 2020-12-15
15/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذه تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذه تسعيرة السوق السوداء
09:18 | 2020-12-15
15/12/2020 09:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زورق كومندوس إسرائيلي وصل إلى الجيّة.. حروب سرية استكمالاً للانهيار!
Lebanon 24
زورق كومندوس إسرائيلي وصل إلى الجيّة.. حروب سرية استكمالاً للانهيار!
09:00 | 2020-12-15
15/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
22:03 | 2020-12-14
14/12/2020 10:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
يُطاردها في كل مكان.. إعلامية لبنانية تبكي وتروي تفاصيل تعرضها للابتزاز والتهديد من معجب (فيديو)
Lebanon 24
يُطاردها في كل مكان.. إعلامية لبنانية تبكي وتروي تفاصيل تعرضها للابتزاز والتهديد من معجب (فيديو)
11:31 | 2020-12-15
15/12/2020 11:31:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
21:25 | 2020-12-15
"كورونا" يواصل تقدمه في المناطق اللبنانية.. إليكم الجديد
21:11 | 2020-12-15
إصابات كورونا الجديدة... كيف توزعت بحسب المناطق؟
21:09 | 2020-12-15
عويدات أحال إخبار "اللقاء الديمقراطي" حول ملف بواخر الكهرباء الى النيابة العامة المالية
21:00 | 2020-12-15
الحجار : الرد على قرار صوان جاء بهدف تصويب المسار القانوني
20:45 | 2020-12-15
فاعليات مشمش العكارية دانت حادثة حرار: لحصر المسؤولية بالمجرمين
20:15 | 2020-12-15
ندوة حوارية عن التدقيق الجنائي في اليسوعية في اطار منتدى الحكم الرشيد
فيديو
اتفاقية تفاهم بين الإتحاد الإماراتي لكرة القدم ونظيره الإسرائيلي
Lebanon 24
اتفاقية تفاهم بين الإتحاد الإماراتي لكرة القدم ونظيره الإسرائيلي
18:00 | 2020-12-15
15/12/2020 21:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"أوبو" تطوّر جهازاً لا مثيل له.. بـ3 شاشات! (فيديو)
Lebanon 24
"أوبو" تطوّر جهازاً لا مثيل له.. بـ3 شاشات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-15
15/12/2020 21:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الصورة اكتملت بالعيد.. فيديو يمثل كل عائلة لبنانية "موجوعة" بسبب هجرة ابنائها
Lebanon 24
الصورة اكتملت بالعيد.. فيديو يمثل كل عائلة لبنانية "موجوعة" بسبب هجرة ابنائها
14:18 | 2020-12-15
15/12/2020 21:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact