لبنان

الراعي عرض مع الاسمر أوضاع القطاع العمالي ورفع الدعم

Lebanon 24
15-12-2020 | 17:58
A-
A+
Doc-P-775281-637436519206764911.jpg
Doc-P-775281-637436519206764911.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، وكان عرض للأوضاع التي يعاني منها القطاع العمالي ولمخاطر رفع الدعم عن المواد الأساسية.

وبعد اللقاء، قال الأسمر: "عرضنا مع صاحب الغبطة للمآسي التي يمر بها الشعب اللبناني ولضرورة الاسراع بتشكيل حكومة من الأكفاء ونظيفي الكف، وهذا مطلبنا الأساسي كاتحاد عمالي، وأمام هذا المطلب تسقط كل الاعتبارات، كي نصل الى الاستقرار السياسي الذي سيكون بداية حل للمشكلات التي يعاني منها لبنان".

وعن الاضراب الذي كان مقررا يوم غد الأربعاء، قال: "نحن بصدد تفعيل حالة الرفض الشعبي، ولكن طرأت بعض الأمور التي تقتضي تأجيل الاضراب أو تعليقه، كمعالجة موضوع الطحين والسعي الى الاستمرار في تأمين الدعم دون أي تمييز بين الطحين الأبيض أو الاكسترا. وفي موضوع الدواء أيضا نبحث مع وزير الصحة في آلية لتخفيف فاتورة شراء الأدوية من الخارج كي لا يتم رفع الدعم عن الدواء. أما في موضوع النفط، فهناك مفاوضات تجري مع الحكومة العراقية لاستيراد النفط الخام بأسعار جيدة تؤخر ولو قليلا رفع الدعم عن المحروقات".

ثم استقبل الراعي نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية الدكتور سليم الصايغ، الذي قال على الاثر: "عند كل الاستحقاقات الوطنية نزور صاحب الغبطة لنستمع الى مواقفه الوطنية الكبيرة ورؤيته الثاقبة. واليوم تتعرض المؤسسات الدستورية ولا سيما القضاء، لهزات ومحاولات اتهامات بالتسييس، وفي هذا الاطار عبرت لصاحب الغبطة عن موقفنا الثابت في هذا الموضوع والرافض للتدخل في عمل القضاء، بل المطالب بتأمين الحصانة له لأنه خشبة الخلاص الأخيرة لإحقاق الحق وخاصة في ملف تفجير مرفأ بيروت حيث يجب أن يحاسب المجرمون المسؤولون. لذلك يجب أن نبتعد عن لغة الطائفية والتجاذب المذهبي لأن الدين هو وسيلة لإعلاء كرامة الانسان وليس لانتهاك حقوق الناس".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:03 | 2020-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:25 | 2020-12-15
21:11 | 2020-12-15
21:09 | 2020-12-15
21:00 | 2020-12-15
20:45 | 2020-12-15
20:15 | 2020-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website