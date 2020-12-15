لبنان

"كورونا" يواصل تقدمه في المناطق اللبنانية.. إليكم الجديد

Lebanon 24
15-12-2020 | 21:25
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تواصل العديد من المناطق اللبنانية تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" المستجد، في وقت بلغ العدد التراكمي للحالات على صعيد لبنان 148877. 
 
ووزعت بلدية الحدت بياناً تضمن التقرير اليومي عن تطور الوضع الوبائي في الحدت حتى اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "23 حالة شفاء، 26 إصابة جديدة خلال ال 48 ساعة الماضية، من بينهم 12 إصابة من المخالطين، 116 مجموع الحالات الايجابية النشطة قيد المتابعة و96 مخالطا في الحجر المنزلي الالزامي".
 
كذلك، أعلنت بلدية مشحا في بيان، "ثبوت حالتين جديدتين بفيروس كورونا من أبناء البلدة، وهما قيد الحجر المنزلي، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلدة الى 18 حالة قيد الحجر المنزلي والمتابعة"، مشيرة الى أنها "تعمل على حصر كافة المخالطين".
 
بدورها، أعلنت خلية الأزمة في بقرزلا ببيان، "تسجيل 4 حالات إيجابية جديدة حاليا من أبناء البلدة، ما رفع عدد الإجمالي للاصابات في البلدة الى 31 حالة جميعهم قيد المتابعة".
 
كذلك، سجلت بلدية منيارة واللجنة الصحية في البلدة "3 إصابات جديدة بفيروس كورونا"، ودعتا "كل من تخالط معهم أو يعاني من عوارض، الى التواصل مع اللجنة".
 
من جهتها، سجلت لجنة الترصد والتتبع في الهرمل "18 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة"، مشيرة إلى انه "يتم التواصل يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات".
 
ومع هذا، أعلنت خلية الأزمة في قضاء المنية - الضنية، في بيان، "تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد ظهور نتائج فحوصات الـ pcr، التي أجريت لمصابين ومخالطين ومشتبه إصابتهم بالفيروس، وجاءت النتائج إيجابية".
 
وأفادت بلدية حارة صيدا وخلية ازمة كورونا في حركة "امل" و"حزب الله" في بيان، "ثبوت 4 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في البلدة"، واشارت الى انها "تتابع مستجدات أوضاعهم الصحية فيما يلتزمون فترة الحجر اللازمة".
 
بدورها، أعلنت خلية الازمة في عدلون ببيان، "ثبوت 4 اصابات جديدة بالفيروس و3 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة المنصرمة".
 
إلى ذلك، أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، تسجيل 51 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، موضحة أنّ عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 4015 مصاباً. 
 
من جهتها، سجلت خلية الأزمة في رحبة إصابة جديدة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل شفاء 7 أشخاص لينخفض بذلك عدد المصابين إلى 15. 
 
بدورها، أعلنت بلدية أنفه في بيان عن صدور 4 حالات pcr ايجابية، مشيرة إلى أنها على تواصل مع المصابين والجهات المختصة لمتابعة إجراءات الحجر.
 
ومع هذا، سجلت خلية الأزمة التابعة لوكالة داخلية المتن الأعلى في الحزب التقدمي الإشتراكي 17 إصابة جديدة بـ"كورونا"، وتوزعت على المناطق التالية: حمانا 6 ، رأس المتن 5 ،العبادية 2، قرنايل 2 ،قبيع 1, وكفرسلوان 1.
 
 
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