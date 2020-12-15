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لبنان
عداد "كورونا" يسجل ارتفاعاً جديداً في الإصابات.. إليكم حصيلة اليوم
Lebanon 24
15-12-2020
|
18:42
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1264 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان، إضافة الى 13 حالة وفاة.
وجاء في التقرير:
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