فاعليات مشمش العكارية دانت حادثة حرار: لحصر المسؤولية بالمجرمين

دانت فاعليات بلدة مشمش في بيان بعد اجتماع موسع، اثر الحادثة التي اودت بحياة ابن البلدة أحمد كساب الذي قضى بإطلاق النار عليه امس، في مقهى في بلدة حرار، "جريمة الغدر وإنكار العهود والمواثيق والصلح، والإهانة للجنة الصلح وزعزعة الثقة بمفاعيل دورها في زمن الخلل والتفلت الأمني في البلاد".





وأكد المجتمعون على "حصر المسؤولية بالمجرمين وقد ظهروا جليا من خلال جرمهم الذي نفذوه بواسطة سيارة من نوع رابيد، وظهر جليا فيه ثلاثة اشخاص أطلقوا النار، والفيديو وكاميرات المراقبة تثبت ذلك، وعلى عدم اخذ احد بجريرة الآخر وملاحقة كل محرض على هذا الجرم".





وشددوا على ضرورة "رفع الغطاء عن القتلة الذين بعملهم الإجرامي يقتلون ويدمرون المجتمع بكافة مكوناته"، معتبرين أن "نصرة الظالم على ظلمه قد تولد تراكمات من القهر والإنفجار الذي لا يبقي ولا يذر".