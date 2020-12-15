لبنان

فاعليات مشمش العكارية دانت حادثة حرار: لحصر المسؤولية بالمجرمين

Lebanon 24
15-12-2020 | 20:45
A-
A+
Doc-P-775328-637436620690546485.jpg
Doc-P-775328-637436620690546485.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دانت فاعليات بلدة مشمش في بيان بعد اجتماع موسع، اثر الحادثة التي اودت بحياة ابن البلدة أحمد كساب الذي قضى بإطلاق النار عليه امس، في مقهى في بلدة حرار، "جريمة الغدر وإنكار العهود والمواثيق والصلح، والإهانة للجنة الصلح وزعزعة الثقة بمفاعيل دورها في زمن الخلل والتفلت الأمني في البلاد".
 

وأكد المجتمعون على "حصر المسؤولية بالمجرمين وقد ظهروا جليا من خلال جرمهم الذي نفذوه بواسطة سيارة من نوع رابيد، وظهر جليا فيه ثلاثة اشخاص أطلقوا النار، والفيديو وكاميرات المراقبة تثبت ذلك، وعلى عدم اخذ احد بجريرة الآخر وملاحقة كل محرض على هذا الجرم".
 

وشددوا على ضرورة "رفع الغطاء عن القتلة الذين بعملهم الإجرامي يقتلون ويدمرون المجتمع بكافة مكوناته"، معتبرين أن "نصرة الظالم على ظلمه قد تولد تراكمات من القهر والإنفجار الذي لا يبقي ولا يذر".
 

وطلبوا من "بلدة فنيدق بكافة مكوناتها ومن لجنة الصلح بكافة أطيافها، التعاون مع السلطات من اجل تسليم الفاعلين، والتوجه الى السلطة بكافة اجهزتها الامنية لملاحقة المجرمين وتحميلهم العقاب الذي يستحقونه وعدم ترك الامور تجري وفق شريعة الغاب".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:03 | 2020-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:25 | 2020-12-15
21:11 | 2020-12-15
21:09 | 2020-12-15
21:00 | 2020-12-15
20:15 | 2020-12-15
19:46 | 2020-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website