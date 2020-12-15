عويدات أحال إخبار "اللقاء الديمقراطي" حول ملف بواخر الكهرباء الى النيابة العامة المالية

أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الإخبار الذي تقدم به اليوم النائبان هادي أبو الحسن وبلال عبدالله، بإسم "اللقاء الديمقراطي"، الى النيابة العامة المالية، وذلك في ملف مناقصات بواخر الكهرباء لإجراء التحقيق بشأنه.

وطلب النائبان أبو الحسن وعبدالله، في نص الإخبار، التحقيق مع وزراء سابقين ومستشارين وموظفين للتثبت من وجود ارتكابات في الملف، وفي حال تبيانها، لمحاكمتهم وفق أحكام القوانين الجزائية والإثراء غير المشروع.