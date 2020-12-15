لبنان

إصابات كورونا الجديدة... كيف توزعت بحسب المناطق؟

Lebanon 24
15-12-2020 | 20:00
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أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 1264 إصابة جديدة بكورونا و 13 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية توزعت على المناطق على الشكل التالي:
 
 
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