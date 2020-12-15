لبنان

بوعاصي لباسيل: قليلٌ من التواضع يبرِّدُ عقل الانسان

Lebanon 24
15-12-2020 | 22:09
A-
A+
Doc-P-775345-637436670621071640.jpg
Doc-P-775345-637436670621071640.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد النائب بيار بوعاصي عبر تويتر: "تعليقا على قول النائب باسيل انه ينتهي سياسيا حين يدفن: ننتهي سياسيّاً حين ننتهي شعبيّاً. قليلٌ من التواضع يبرِّدُ عقل الانسان".
 
مواضيع ذات صلة
جبران باسيل.. ماغنتسكي وغاز البحر المتوسط
lebanon 24
16/12/2020 03:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رداً على ما نُشر في بعض وسائل الاعلام عن دور للنائب جبران باسيل في عملية تشكيل الحكومة: انّ تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ولا دور لأي طرف ثالث فيه
lebanon 24
16/12/2020 03:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة مذكرة التوقيف الغيابية بحق جبران باسيل
lebanon 24
16/12/2020 03:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة لما نشرته جريدة "الأخبار" من كلام نسب إلى الرئيس عون حول العقوبات الأميركية التي استهدفت النائب جبران باسيل وموقف عدد من نواب "التيار" في هذا الصدد
lebanon 24
16/12/2020 03:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24

بيار بو عاصي

جبران باسيل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:01 | 2020-12-16
01:21 | 2020-12-16
01:03 | 2020-12-16
00:47 | 2020-12-16
00:32 | 2020-12-16
00:09 | 2020-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website