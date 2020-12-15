بوعاصي لباسيل: قليلٌ من التواضع يبرِّدُ عقل الانسان

غرد النائب بيار بوعاصي عبر تويتر: "تعليقا على قول النائب باسيل انه ينتهي سياسيا حين يدفن: ننتهي سياسيّاً حين ننتهي شعبيّاً. قليلٌ من التواضع يبرِّدُ عقل الانسان".