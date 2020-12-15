هل يطيح الوزراء الثلاثة بصوان؟.. "الارتياب المشروع" إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز الأربعاء





ويستند المحامون في هذا الطلب إلى عدم تضمين باقي الوزراء للإدعاء المباشر من قبل القاضي. أكدت مصادر متابعة ل"لبنان ٢٤" أن الوزراء الثلاثة المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، سوف يتقدمون غدا صباحا عبر وكلائهم المحامين بطلب "رد القاضي فادي صوان للارتياب المشروع". ما يعني في لغة القانون، عدم التثبت من حياد القاضي أو المحكمة.ويستند المحامون في هذا الطلب إلى عدم تضمين باقي الوزراء للإدعاء المباشر من قبل القاضي.

ويعتبر هذا الطلب من المخارج القانونية التي سيعتمد عليها الوزراء، ويعرف قانونا باسم "الارتياب المشروع"، ومن المفترض ان يتم تحويله مباشرة إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز.



وفي حال تم قبول الطلب، فاهميته تكمن في النتيجة، حيث يتم حينها نقل الدعوى إلى قاضٍ عدلي آخر اذا وافقت على الطلب الهيئة العامة لمحكمة التمييز.