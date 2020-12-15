يوميات الخروقات البحرية للعدو الإسرائيلي!

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي بتاريخ 14 / 12 / 2020 عند الساعة 16.16 المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 200 متراً ولمدة 4 دقائق.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".