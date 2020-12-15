"بشرى سارة" من ميشال ضاهر لأهالي زحلة

غرد النائب ميشال ضاهر عبر "تويتر " :"بشرى سارة لزحلة وقضائها، ستعقد جلسة لمجلس النواب نهار الاثنين، لبت موضوع التجديد لشركة كهرباء زحلة.‏كما وعدت أهلي متسلحا بثقتي اللامتناهية بحقهم ببقاء الكهرباء 24/24 بعيدا عن الخطابات الشعبوية، ها نحن على مشارف تثبيت حقهم دون منة من أحد.‏وهيدي مبروك زحلة..مش عذرا زحلة.