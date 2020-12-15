لبنان

بعد هجومها على رئيس الجمهورية..قناة "الجديد" تتعرض للاعتداء

Lebanon 24
15-12-2020 | 23:49
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أفادت قناة "الجديد" بأنّ "عدد من مناصري التيار الوطني الحر يعتدون بالأحجار والعصي على "الجديد".

وكانت قناة "الجديد" قد هاجمت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر في مقدمة نشرة اخبارها هذا المساء، وقالت إنّ "الغرف السود التي أثارها تكتل جبران لإضفاء أجواء مظلمة وهادئة تواكب رئيس الجمهورية في سباته العميق.. الذي بات لا يصحو إلا على نصف اللقاء وتأخذه "الغفوة"..هذه الواقعة تؤكدها أربعة مصادر اجتمعت بالرئيس وخرجت بانطباع يعلوه "النعاس" السياسي".
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