18
o
بيروت
19
o
طرابلس
13
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
في الضاحية الجنوبية.. توفي حرقاً داخل غرفة كهرباء!
Lebanon 24
15-12-2020
|
23:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي شاب مساء اليوم الثلاثاء حرقاً، بعد دخوله غرفة كهرباء موجودة إلى جانب باتيسري درويش في منطقة المعمورة في الضاحية الجنوبيّة.
مواضيع ذات صلة
41 وفاة و1483 إصابة جديدة بكورونا في تونس
Lebanon 24
41 وفاة و1483 إصابة جديدة بكورونا في تونس
16/12/2020 03:05:28
16/12/2020 03:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة: 1264 إصابة جديدة بكورونا في لبنان و13 حالة وفاة
Lebanon 24
وزارة الصحة: 1264 إصابة جديدة بكورونا في لبنان و13 حالة وفاة
16/12/2020 03:05:28
16/12/2020 03:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بري وعقيلته توجها بالشكر لكل من شاطرهم العزاء بوفاة والدة السيدة رندى
Lebanon 24
بري وعقيلته توجها بالشكر لكل من شاطرهم العزاء بوفاة والدة السيدة رندى
16/12/2020 03:05:28
16/12/2020 03:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف: 5 جينات "تسرع" وفاة مريض كورونا
Lebanon 24
دراسة تكشف: 5 جينات "تسرع" وفاة مريض كورونا
16/12/2020 03:05:28
16/12/2020 03:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية الجنوبية
وفاة
تابع
الأكثر قراءة
في العام 2021.. هذه الأبراج هي الاكثر حظًا على الصعيد المالي
Lebanon 24
في العام 2021.. هذه الأبراج هي الاكثر حظًا على الصعيد المالي
09:00 | 2020-12-15
15/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذه تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذه تسعيرة السوق السوداء
09:18 | 2020-12-15
15/12/2020 09:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زورق كومندوس إسرائيلي وصل إلى الجيّة.. حروب سرية استكمالاً للانهيار!
Lebanon 24
زورق كومندوس إسرائيلي وصل إلى الجيّة.. حروب سرية استكمالاً للانهيار!
09:00 | 2020-12-15
15/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يُطاردها في كل مكان.. إعلامية لبنانية تبكي وتروي تفاصيل تعرضها للابتزاز والتهديد من معجب (فيديو)
Lebanon 24
يُطاردها في كل مكان.. إعلامية لبنانية تبكي وتروي تفاصيل تعرضها للابتزاز والتهديد من معجب (فيديو)
11:31 | 2020-12-15
15/12/2020 11:31:54
Lebanon 24
Lebanon 24
برنامج قروض ميسرة بالليرة من مصرف الاسكان.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
برنامج قروض ميسرة بالليرة من مصرف الاسكان.. اليكم التفاصيل
12:40 | 2020-12-15
15/12/2020 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:01 | 2020-12-16
أزمة صرف موظفي البنوك قد تنفجر مع بداية السنة
01:21 | 2020-12-16
انفلاتُ التناحر السياسي يستعجل الاصطدام الكبير
01:03 | 2020-12-16
الرئاسة الفرنسية فتحت خطوط اتصال بين الحريري وباسيل
00:47 | 2020-12-16
تدخّل فرنسي يفرض التهدئة
00:32 | 2020-12-16
خلافات
00:09 | 2020-12-16
اتصالات دؤوبة
فيديو
اتفاقية تفاهم بين الإتحاد الإماراتي لكرة القدم ونظيره الإسرائيلي
Lebanon 24
اتفاقية تفاهم بين الإتحاد الإماراتي لكرة القدم ونظيره الإسرائيلي
18:00 | 2020-12-15
16/12/2020 03:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"أوبو" تطوّر جهازاً لا مثيل له.. بـ3 شاشات! (فيديو)
Lebanon 24
"أوبو" تطوّر جهازاً لا مثيل له.. بـ3 شاشات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-15
16/12/2020 03:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الصورة اكتملت بالعيد.. فيديو يمثل كل عائلة لبنانية "موجوعة" بسبب هجرة ابنائها
Lebanon 24
الصورة اكتملت بالعيد.. فيديو يمثل كل عائلة لبنانية "موجوعة" بسبب هجرة ابنائها
14:18 | 2020-12-15
16/12/2020 03:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact