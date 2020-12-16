لبنان

اتصالات دؤوبة

Lebanon 24
16-12-2020 | 00:09
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لاحظ معنيون بملف تأليف الحكومة، ان سفيرة بلد المبادرة، تجري اتصالات دؤوبة، لغير سبب، بمعزل عن مسار التأليف، تعجيلاً أو تأجيلاً.
المصدر: اللواء
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لاحظ معنيون بملف تأليف الحكومة، ان سفيرة بلد المبادرة، تجري اتصالات دؤوبة، لغير سبب، بمعزل عن مسار التأليف، تعجيلاً أو تأجيلاً (اللواء)
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