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لبنان
خلافات
Lebanon 24
16-12-2020
|
00:32
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تدور خلافات داخل فريق معني حول السبل الأقل خطراً، لجهة التعاطي مع التأزم السياسي والوزاري، وكيفية حصره، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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