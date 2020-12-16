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لبنان
الرئاسة الفرنسية فتحت خطوط اتصال بين الحريري وباسيل
Lebanon 24
16-12-2020
|
01:03
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قبل أقل من أسبوع، من مجيء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أفادت بعض المعلومات عبر "اللواء" ان "الرئاسة الفرنسية فتحت خطوط اتصال بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل علها تفلح في تقريب وجهات النظر لتشكيل الحكومة قبل زيارة الرئيس ماكرون الى بيروت في 22 الجاري".
وقالت المصادر: "اذا لم تفلح المساعي الفرنسية في معالجة الخلافات، فإن الرئيس ماكرون لن يلتقي اي مسؤول رسمي أو سياسي سوى الرئيس عون وفي زيارة بروتوكولية ثاني ايام الزيارة قبل ان يغادر بيروت".
ومع ذلك، بلغ التشاؤم حداً لدرجة ان رئيس مجلس النواب مثله مثل سائر اللبنانيين، يعول على دور للرئيس ماكرون، الذي يصل قبل عيد الميلاد، لقضاء ساعات مع كتيبة بلاده، وما تحضره له السفيرة في لبنان من لقاءات أو زيارات.
مردّ التعويل يكمن من ان الدخول في النفق ولا اعرف كيف سنخرج منه، لأن الوضع مسدود بالكامل، على الصعيد الحكومي.. والمسألة في مرمى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
المصدر:
اللواء
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