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لبنان
أزمة صرف موظفي البنوك قد تنفجر مع بداية السنة
Lebanon 24
16-12-2020
|
02:01
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لم يستبعد نقابي مصرفي انفجار أزمة صرف موظفي البنوك، مع بداية السنة الجديدة، مع طلائع دفعات المصروفين تعسفاً، وهم بالمئات، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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