ملف النفايات

علم أن جهة سياسية مقرّبة من فريق رئاسي، بدأت تعدّ العدّة لفتح ملف يتعلّق بالنفايات، والوصول إلى شركة أساسية كانت تدير هذا القطاع مقرّبة من مرجع حكومي سابق.