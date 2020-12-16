لبنان

دعم التحقيقات

Lebanon 24
16-12-2020 | 04:27
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ينقل أن عميداً متقاعداً مقرّباً من جهة نافذة يقدم على تحريك بعض مجموعات الحراك باتجاه قصر العدل على خلفية دعم التحقيقات الجارية حول انفجار المرفأ.
 
المصدر: النهار
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