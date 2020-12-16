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لبنان
3 خانات في تشكيلة عون
Lebanon 24
16-12-2020
|
04:52
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تبيّن أن الطرح الذي قدمه رئيس الجمهورية ميشال عون للرئيس المكلف سعد الحريري يتضمن أربع خانات وليس ثلاثاً، الحقائب والطوائف والأسماء و"الانتماء" الحزبي، وخانة الأسماء خالية، ما يؤشر إلى نية بعبدا بتشكيل حكومة سياسية للأحزاب.
المصدر: نداء الوطن
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Lebanon 24
ميشال عون
سعد الحريري
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