لبنان

3 خانات في تشكيلة عون

Lebanon 24
16-12-2020 | 04:52
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تبيّن أن الطرح الذي قدمه رئيس الجمهورية ميشال عون للرئيس المكلف سعد الحريري يتضمن أربع خانات وليس ثلاثاً، الحقائب والطوائف والأسماء و"الانتماء" الحزبي، وخانة الأسماء خالية، ما يؤشر إلى نية بعبدا بتشكيل حكومة سياسية للأحزاب.
المصدر: نداء الوطن
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ميشال عون

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