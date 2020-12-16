3 خانات في تشكيلة عون

تبيّن أن الطرح الذي قدمه رئيس الجمهورية ميشال عون للرئيس المكلف سعد الحريري يتضمن أربع خانات وليس ثلاثاً، الحقائب والطوائف والأسماء و"الانتماء" الحزبي، وخانة الأسماء خالية، ما يؤشر إلى نية بعبدا بتشكيل حكومة سياسية للأحزاب.