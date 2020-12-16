لبنان

المعايير المتبعة

Lebanon 24
16-12-2020 | 04:57
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لا تزال التساؤلات بين مسؤولين في مطار رفيق الحريري الدولي تُطرح حول المعايير المتبعة في اعتماد مختبرات معينة في المطار، وعلى أي أساس يتم اختيارها.
المصدر: نداء الوطن
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