هذه هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

أفادت غرفة التحم المروري أن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا الارز، عيون السيمان، حدث بعلبك، افقا، والعاقورة.



أما الطرقات التي تجمّعت عليها المياه فهي: اوتوستراد البترون المسلك الشرقي مقابل شركة كهرباء لبنان، والطريق البحرية كفرعبيدا بالاتجاهين.