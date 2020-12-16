فراس الأبيض: كورونا فيروس صعب.. فهل سينقذنا اللقاح؟

أوضح مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض إلى أن الإنخفاض في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ليس بالضرورة جرّاء تحسن الامتثال بتدابير السلامة.

ولفت الأبيض في تغريدات على تويتر إلى انخفاض معدل فحوصات فيروس كورونا الايجابية المحلي إلى أقل من 10% لأول مرة منذ أسابيع، معتبرا أن هذا الإنخفاض بإمكانه أن يمثل تحسناً حقيقياً أو استثناءً يعتمد على نتائج الفحوصات في الأيام القادمة. ومع ذلك، لا يمكن الادعاء أن هذا التغير كان بسبب تحسن الامتثال بتدابير السلامة.

وقال:" اضف الى ذلك مطالبة البعض بتخفيف إجراءات السلامة خلال فترة العطلة. تظهر الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لزيادة النشاط خلال الاعياد في وقت أقصر بكثير من ظهور الزيادة في حالات الكورونا بسبب عدم التباعد الاجتماعي. يميل الناس غالبا إلى تجاهل النتائج غير السارة ولكن البعيدة لأفعالهم".

وأضاف الأبيض:" بالامس ظهر على اثنين من موظفينا الذين كانوا اصيبوا بفيروس كورونا منذ أشهر، أعراض العدوى، وأتت نتائج فحص الكورونا إيجابية مرة أخرى.في بريطانيا، قد تكون سلالة فيروسية جديدة وراء الزيادة الأخيرة في الحالات. اثبت الكورونا انه فيروس صعب، وسوف يكون هناك المزيد من الفصول في هذه القصة".

وأردف الأبيض:" هل الانخفاض في معدل إيجابية الفحوصات هو فجر كاذب؟ هل نتجه بشكل غير مسؤول نحو موجة ثالثة؟ إذا حصل ذلك ، فهل سينقذنا اللقاح؟ لم يكن عام 2020 عاما جيدا، لكن الكثير من مشاكلنا صنعت في لبنان، وسببها الاستهتار. دعونا نأمل أن يأتي عام 2021 بالتغيير المنشود نحو الافضل".