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لبنان
السائق فقد السيطرة على السيارة واصطدم بشجرة.. جريحان بحادث سير في صيدا
Lebanon 24
16-12-2020
|
08:24
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن سقوط جريحين في حادث سير مروع وقع ليلا، قرب تقاطع ايليا في صيدا، حيث فقد سائق سيارة من نوع BMW السيطرة عليها، ما أدى إلى اصطدامها بشجرة في وسطية الطريق. وتم نقل الجريحين إلى المستشفى للمعالجة.
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