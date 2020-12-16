الجيش: زورق معاد خرق المياه الاقليمية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي بتاريخ 14/12/2020 عند الساعة 16.16 المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 200 متر ولمدة 4 دقائق. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.