لبنان

الشحن بالدولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-12-2020 | 09:23
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علم لبنان ٢٤ أن شركات الشحن بدأت تطلب من المستوردين دفع تكاليف الشحن بالدولار بحسب سعر السوق السوداء ابتداء من الاول من كانون الاول مما سينعكس زيادة بالاسعار على جميع البضائع المستوردة.
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