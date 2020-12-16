سحب زورق صيد غرق داخل مرفأ الصيادين في البترون

غرق زورق صيد داخل مرفأ الصيادين في مدينة البترون بسبب غزارة تساقط الامطار . وقد عمل فريق من مركز الانقاذ البحري في الدفاع المدني على سحبه من داخل المياه، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".