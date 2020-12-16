الأمطار ستتحوّل إلى طوفانية.. والطقس سيتحسن في هذا الموعد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنخفض الجوّي يستقر فوق المياه الإقليمية الممتدة من سوريا نحو فلسطين وسوف تخترق المناطق اللبنانية الوسطى والجنوبية وشمال فلسطين اعتباراً من بعد ظهر اليوم الأربعاء فتتحوّل الأمطار الى طوفانية بين صيدا وصور والنبطية ومرجعيون ورميش وبنت جبيل وشمال فلسطين وصولاً الى حيفا وشمال الاردن (اربد) مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرَد، وتتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1800 متر، على ان يستقر الطقس اعتباراً من يوم الخميس.

استراحة جويّة حتى الميلاد، وهذا سببُها:

يُعاود المرتفع السيبيري الآسيوي نشاطه فوق بحر قزوين بقيم ضغط تلامس 1042hpa، ويتمدد غرباً اعتباراً من يوم الخميس ليغطي غرب روسيا ووسط اوروبا وجنوبها حتى يصل تأثيره على ايطاليا واليونان وشمال افريقيا وقبرص وتركيا والعراق الأمر الذي سيساهم بتدفق رياح شرقية نحو البحر المتوسط ستقف حاجزاً بوجه المنخفضات التي سيوججها المنخفض الايسلاندي من شمال الاطلسي نحو اسبانيا وغرب المتوسط، وستتلاشى جنوب ايطاليا خلال الأيام الـ 5 القادمة، فتكتفي مناطق الحوض الشرقي للبحر المتوسط بطقس مشمس الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وتكون حصة المنخفضات الجوية مطلع الأسبوع المقبل من نصيب شمال الجزائر وجنوب ايطاليا منتظرةً تراجع الضغط المرتفع فوق الاردن وسوريا حتى تتقدّم شرقاً نحو جنوب تركيا ولبنان.

امّا طقس لبنان والمنطقة ليوم الأربعاء، ممطر بغزارة بين ساعات بعد الظهر والليل ويتدنى مستوى تساقط الثلوج الى 1800 متر شمالاً.

تشمل الأمطار وسط وجنوب لبنان وشمال الاردن وفلسطين. ويتحسن الطقس اعتباراً من قبل ظهر يوم الخميس بحيث سيتحوّل الى غائم وبارد ليلاً،

نسبة الهطولات المتبقية والمرتقبة ستتراوح بين 15 و 35 مم ليوم الاربعاء وفجر الخميس

فيكون مجموع الهطول موزّع على الشكل التالي، منذ بداية المنخفض:

درجة اولى 70-80 مم

الضنية، طرابلس، شكا، البترون، جبيل، طبرجا، الصفرا، عمشيت، جونية، بيروت، بعبدا، الناعمة، الجية، الدامور، صيدا وصور

مرجعيون وبنت حبيل، شمال فلسطين

درجة ثانية 55-65 مم

الجبال الغربية، عكار، الكورة، اعالي كسروان وجبيل، المناطق المتنية الجبلية، عاليه والشوف، النبطية، البقاع الغربي

درجة ثالثة 40-57 مم

البقاع الوسط، دمشق، يبرود، شمال الاردن

درجة رابعة 20-35 مم

بشري وزغرتا، البقاع الشمالي ( بعلبك والهرمل ) حمص.

الحرارة على الساحل: 20 نهاراً و 15 ليلاً

في البقاع: 13 نهاراً و 6 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 12 نهاراً و 6 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 4 نهاراً و -2 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية الى شمالية غربية سرعتها بين 35 و 55 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1020hpa

الرطوبة: بين 65 و 80%

البحر: متوسط ارتفاع الموج