استئناف العمل في سرايا حلبا غدا

أتت نتائج فحوص الPCR التي اجراها القضاة والموظفون والعاملون في محكمة حلبا جميعها سلبية، تبعا لذلك، وبعد تعقيم غرف المحكمة في مبنى سرايا حلبا، يستأنف العمل يوم غد الخميس اثر توقفه مدة 3أيام، بقرار من الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في الشمال القاضي رضا رعد، بعد اصابة احدى موظفات المحكمة بفيروس كورونا ومخالطتها للقسم الاكبر من الموظفين.