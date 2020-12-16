الاستدعاءات القضائية تابع!



علم "لبنان ٢٤" أنه وبالرغم من كل الضجة التي حصلت بسبب الخطوات غير المدروسة التي اتخذت عبر استدعاءات لبعض الشخصيات السياسية، الا أن الحملة التي بدأت ستستمر من دون أي تراجع.



وقالت مصادر مطلعة إن خلف هذه الاستدعاءات لوبي سياسي - نقابي - قضائي يعمل كل على تحقيق مصالحه من هذه الخطوات القضائية.