إصابة في حقل العزيمة ومناشدة بالحجر

أعلنت خلية الأزمة في بلدية حقل العزيمة - الضنية في بيان، عن "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة.

وطلبت من جميع المخالطين "التزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما وتبليغ خلية الأزمة بغية متابعة حالتهم الصحية".