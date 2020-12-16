لبنان

إصابة في حقل العزيمة ومناشدة بالحجر

Lebanon 24
16-12-2020 | 11:07
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أعلنت خلية الأزمة في بلدية حقل العزيمة - الضنية في بيان، عن "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة.
وطلبت من جميع المخالطين "التزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما وتبليغ خلية الأزمة بغية متابعة حالتهم الصحية".
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حقل العزيمة

الضنية

كورونا

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