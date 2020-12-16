لبنان

إرجاء جلسة ضاهر بملف الكبتاغون إلى 22 الجاري

Lebanon 24
16-12-2020 | 12:13
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أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا الى 22 كانون الأول الجاري جلسة مدير عام الجمارك بدري ضاهر في ملف رفع السفر عن أمير الكبتاغون، وذلك للبت بالدفوع الشكلية التي تقدم بها وكيله القانوني المحامي جورج الخوري.
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تأجيل جلسة بدري ضاهر امام القاضي شربل ابو سمرا بملف رفع السفر عن أمير الكابتاغون الى 22 الحالي للبت بالدفوع الشكلية المقدمة من وكيل ضاهر القانوني
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بدري ضاهر

الجمارك

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