16
o
بيروت
22
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إرجاء جلسة ضاهر بملف الكبتاغون إلى 22 الجاري
Lebanon 24
16-12-2020
|
12:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا الى 22 كانون الأول الجاري جلسة مدير عام الجمارك بدري ضاهر في ملف رفع السفر عن أمير الكبتاغون، وذلك للبت بالدفوع الشكلية التي تقدم بها وكيله القانوني المحامي جورج الخوري.
مواضيع ذات صلة
تأجيل جلسة بدري ضاهر امام القاضي شربل ابو سمرا بملف رفع السفر عن أمير الكابتاغون الى 22 الحالي للبت بالدفوع الشكلية المقدمة من وكيل ضاهر القانوني
Lebanon 24
تأجيل جلسة بدري ضاهر امام القاضي شربل ابو سمرا بملف رفع السفر عن أمير الكابتاغون الى 22 الحالي للبت بالدفوع الشكلية المقدمة من وكيل ضاهر القانوني
16/12/2020 14:19:14
16/12/2020 14:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد ملف انفجار مرفأ بيروت.. الإدعاء على موظفين في "الجمارك"
Lebanon 24
جديد ملف انفجار مرفأ بيروت.. الإدعاء على موظفين في "الجمارك"
16/12/2020 14:19:14
16/12/2020 14:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تم توقيع اتفاقية في مرفأ بيروت بين قيادة الجيش ومديرية الجمارك وإدارة مرفأ بيروت من جهة، وشركة Combi lift الالمانية من جهة أخرى، لمعالجة ٥٢ مستوعباً يحتوي مواد خطرة، بالطرق العلمية الآمنة والمناسبة
Lebanon 24
الجيش: تم توقيع اتفاقية في مرفأ بيروت بين قيادة الجيش ومديرية الجمارك وإدارة مرفأ بيروت من جهة، وشركة Combi lift الالمانية من جهة أخرى، لمعالجة ٥٢ مستوعباً يحتوي مواد خطرة، بالطرق العلمية الآمنة والمناسبة
16/12/2020 14:19:14
16/12/2020 14:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إرجاء جلسة استجواب بدري ضاهر في ملف الكبتاغون الى 16 كانون الأول
Lebanon 24
إرجاء جلسة استجواب بدري ضاهر في ملف الكبتاغون الى 16 كانون الأول
16/12/2020 14:19:14
16/12/2020 14:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بدري ضاهر
الجمارك
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يقفز من جديد.. هذه تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. هذه تسعيرة السوق السوداء
09:18 | 2020-12-16
16/12/2020 09:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
باسل خياط يحدث ضجة بطريقة تعامله مع زوجته.. والأخيرة تخطف الأنظار بجمالها
Lebanon 24
باسل خياط يحدث ضجة بطريقة تعامله مع زوجته.. والأخيرة تخطف الأنظار بجمالها
18:00 | 2020-12-15
15/12/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مقززة.. قدمت حفيدتها القاصر لزوجها "لاغتصابها" كي تكسب رضاه!
Lebanon 24
قصة مقززة.. قدمت حفيدتها القاصر لزوجها "لاغتصابها" كي تكسب رضاه!
17:22 | 2020-12-15
15/12/2020 05:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة حول اختفاء ممثلة في لندن.. لا أحد يعرف عنها شيئاً
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة حول اختفاء ممثلة في لندن.. لا أحد يعرف عنها شيئاً
15:00 | 2020-12-15
15/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسعار المحروقات بشكل ملحوظ.. إليكم كيف أصبحت
Lebanon 24
ارتفاع أسعار المحروقات بشكل ملحوظ.. إليكم كيف أصبحت
08:58 | 2020-12-16
16/12/2020 08:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:59 | 2020-12-16
استمرار توقف حركة الملاحة والصيد في مرفأ صيدا
13:49 | 2020-12-16
صوان أرجأ استجواب خليل وزعيتر إلى 4 كانون الثاني
13:42 | 2020-12-16
التمييزية استمعت الى الصحافي أيوب حول كلام منسوب الى رئيس الجمهورية
13:33 | 2020-12-16
عطل في الكهرباء يتسبب بقطع المياه عن هذه المناطق..
13:30 | 2020-12-16
ماذا لو بقي الحريري "مكلَّفاً" حتى "آخر العهد"؟!
13:17 | 2020-12-16
58 مليار من الضمان للمستشفيات والأطباء.. كركي: قد تكون السلفة الأخيرة
فيديو
محمد وعبد المجيد لبنانيان اعتُقلا في ألمانيا.. سرقا مجوهرات تاريخية بقيمة 10 ملايين دولار! (فيديو)
Lebanon 24
محمد وعبد المجيد لبنانيان اعتُقلا في ألمانيا.. سرقا مجوهرات تاريخية بقيمة 10 ملايين دولار! (فيديو)
11:22 | 2020-12-16
16/12/2020 14:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاقية تفاهم بين الإتحاد الإماراتي لكرة القدم ونظيره الإسرائيلي
Lebanon 24
اتفاقية تفاهم بين الإتحاد الإماراتي لكرة القدم ونظيره الإسرائيلي
18:00 | 2020-12-15
16/12/2020 14:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"أوبو" تطوّر جهازاً لا مثيل له.. بـ3 شاشات! (فيديو)
Lebanon 24
"أوبو" تطوّر جهازاً لا مثيل له.. بـ3 شاشات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-15
16/12/2020 14:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact