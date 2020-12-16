إرجاء جلسة ضاهر بملف الكبتاغون إلى 22 الجاري

أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا الى 22 كانون الأول الجاري جلسة مدير عام الجمارك بدري ضاهر في ملف رفع السفر عن أمير الكبتاغون، وذلك للبت بالدفوع الشكلية التي تقدم بها وكيله القانوني المحامي جورج الخوري.