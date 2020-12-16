إنزلاق سيارة على طريق المصيلح

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن انزلاق سيارة على طريق المصيلح- النبطية. وقد عاينت قوى الأمن المكان، حيث بدا أنه نتيجة تسرب مادة المازوت، واقتصرت الأضرار على الماديات.

