احتجزوا داخل سياراتهم على اوتوستراد البترون!

تواصل عناصر من الدفاع المدني في البترون عمليات انقاذ محتجزين وسحب المياه جراء الأمطار الغزيرة التي انهمرت خلال ساعات الليل وصباح اليوم. فقد تم إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل سياراتهم بسبب ارتفاع منسوب المياه على اوتوستراد البترون، بالاضافة الى سحب مياه السيول من داخل منازل ومستودعات ومؤسسات في المنطقة.

