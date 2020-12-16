لبنان

58 مليار من الضمان للمستشفيات والأطباء.. كركي: قد تكون السلفة الأخيرة

Lebanon 24
16-12-2020 | 13:17
A-
A+
Doc-P-775519-637437215061379779.jpg
Doc-P-775519-637437215061379779.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي القرار الرقم 691 بتاريخ 15/12/2020، قضى بإعطاء سلفات مالية على حساب معاملات الاستشفاء المتوجبة للقطاع الاستشفائي، بقيمة 58 مليار ليرة لبنانية عن شهر كانون الاول 2020، توزع بين المستشفيات والأطباء كالتالي: حصة المستشفيات: 47.5 مليار ل.ل. تقريبا، حصة الأطباء: 10.5 مليار ل.ل. تقريبا، وذلك إيفاء بالتزامات إدارة الصندوق وحرصا منها على دفع كل ما يتوجب على الضمان للمتعاملين معه وخصوصا القطاع الاستشفائي.

ولفت البيان إلى أن "المدير العام، وبعد مناشداته المتكررة على مدى الأشهر المنصرمة ورفع الصوت عاليا، قوبل بتجاوب متواضع من قبل الدولة اللبنانية تمثل بدفع مبلغ 100 مليار ل.ل من قبل وزارة المالية من أصل الدين الذي تجاوز الـ 4500 مليار ل.ل.، والذي لا يغطي سوى نفقات شهر واحد في فرع ضمان المرض والأمومة، لذلك فإن الدكتور كركي يحذر بأن هذه السلفة قد تكون الأخيرة للمستشفيات ما لم تستجب الدولة مع مطلب الصندوق بصرف مبلغ 300 مليار ل.ل قبل نهاية 2020 أو إصدار سند خزينة بهذا المبلغ لفترات تترواح بين سنة وخمس سنوات وفق فوائد السوق، وإلا سوف يكون الأمن الاستشفائي والاستقرار الاجتماعي في خطر حقيقي مطلع العام 2021، وأن البلاد سوف تشهد أزمة صحية واجتماعية لم تشهد مثيلا لها من قبل".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2020-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2020-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2020-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2020-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2020-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:35 | 2020-12-16
17:24 | 2020-12-16
17:16 | 2020-12-16
17:00 | 2020-12-16
16:45 | 2020-12-16
16:24 | 2020-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website