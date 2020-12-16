التمييزية استمعت الى الصحافي أيوب حول كلام منسوب الى رئيس الجمهورية

تم قبل ظهر اليوم الإستماع الى إفادة الصحافي حسين أيوب أمام النيابة العامة التمييزية، وذلك على خلفية مقال لأيوب جرى نشره عبر موقع "180post" الإلكتروني بتاريخ 11 كانون الأول الجاري تحت عنوان "ضباط أربعة جدد...ولعب أولاد"، وقد تضمن المقال كلاماً منسوباً الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.