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لبنان
استمرار توقف حركة الملاحة والصيد في مرفأ صيدا
Lebanon 24
16-12-2020
|
13:59
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شهدت مدينة صيدا منذ الصباح امطارا غزيرة مصحوبة بكتل هوائية باردة، وفرضت حال المناخ استمرار توقف حركة الملاحة في المرفأ لليوم الثالث على التوالي بسبب الانواء وارتفاع موج البحر الذي يعيق سبيل دخول السفن وخروجها. وفي وقت خلا رصيف المرفأ من السفن التجارية، تستعد سفينة محملة بالبضائع للمغادرة بعد استقرار الطقس.
كذلك عمل الصيادون على تثبيت مراكبهم داخل الميناء والتزام منازلهم لحين انحسار المنخفض الجوي.
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