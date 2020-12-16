هذا ما سببته الأمطار الغزيرة بطرق صور والحقول وحركة الملاحة

أدت مياه الأمطار الغزيرة في صور ومنطقتها الى تشكيل برك مائية في معظم الطرق ما أعاق حركة مرور السيارات، والى سيول في معظم الحقول الزراعية، كما تسببت في انهيار التربة خصوصا على طريق الباصات المدرسية المؤدي الى مدرسة برج رحال الرسمية حيث حدثت حفرة كبيرة فاتخذت إدارة المدرسة أعلى درجات الحيطة والحذر تخوفا من إنزلاق الباصات فيها.

وقد تعطلت حركة الملاحة في مرفأ صور وتوقف صيادو الأسماك عن الإبحار لإلتقاط رزقهم اليومي بسبب إرتفاع أمواج البحر وعملوا على تثبيت مراكبهم تخوفا من ان تسحبها الأمواج.

وأصدرت وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور توصيات الى مراكز وفرق المستجيب الاول في قرى قضاء صور لتكون على جهوزية تامة والتدخل عند حصول اي طارئ.

وقال مدير الوحدة مرتضى مهنا: "ان غرفة العمليات التابعة للوحدة أصدرت توصياتها للفرق العاملة ضمن وحدة ادارة الكوارث بان تكون حاضرة للتدخل عند الحاجة في حال حصول فيضان او سيول نتيجة غزارة هطول الامطار".