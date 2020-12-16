وزير الصحة يقارن بين الاقفال وبعده.. ويحذّر!

كتب وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عبر "تويتر": "كان انعكاس الإقفال إيجابياً حتى البارحة بنسبة 10 بالمئة من مجموع الفحوصات وتأخير تسجيل الذروة أسبوعين ؛أما اليوم بعد مرور 10 أيام بدأت الإصابات ونسبتها بالإرتفاع مع الإشارة إلى بدء احتساب فحوصات مستضد Ag السريع وعليه علينا التنبه والحذر الشديدين خلال أسبوعي الأعياد". وارفق تغريدته بهاشتاغ: #العيد_فرحة_وإلتزام.

كان انعكاس الإقفال إيجابياً حتى البارحة بنسبة ١٠٪ من مجموع الفحوصات وتأخير تسجيل الذروة أسبوعين ؛أما اليوم بعد مرور ١٠ أيام بدأت الإصابات ونسبتها بالإرتفاع مع الإشارة إلى بدء احتساب فحوصات مستضد Ag السريع وعليه علينا التنبه والحذر الشديدين خلال أسبوعي الأعياد#العيد_فرحة_وإلتزام — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) December 16, 2020