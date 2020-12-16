لبنان

وزير الصحة يقارن بين الاقفال وبعده.. ويحذّر!

Lebanon 24
16-12-2020 | 14:45
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كتب وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عبر "تويتر": "كان انعكاس الإقفال إيجابياً حتى البارحة بنسبة 10 بالمئة من مجموع الفحوصات وتأخير تسجيل الذروة أسبوعين ؛أما اليوم بعد مرور 10 أيام بدأت الإصابات ونسبتها بالإرتفاع مع الإشارة إلى بدء احتساب فحوصات مستضد Ag السريع وعليه علينا التنبه والحذر الشديدين خلال أسبوعي الأعياد". وارفق تغريدته بهاشتاغ: #العيد_فرحة_وإلتزام.  
 
 
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