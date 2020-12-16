الفرزلي: ارسلنا رسالة الى صوان بانتظار جواب يتضمن ملف الشبهات الجدية

أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة، "اننا تبلغنا رسالة من القاضي صوان، ولقد اتخذ القرار بعدم نشرها عبر الإعلام من باب احترام القضاء اللبناني وحرصا منا على قيامه بعمله على أكمل وجه ونأمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها".

وقال: "أرسلت هيئة مجلس النواب رسالة إلى القاضي صوان بانتظار أن يأتينا جواب يتضمن الملف الذي يحمل الشبهات الجدية ليبنى على الشيء مقتضاه".