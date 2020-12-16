لبنان

دار الافتاء في البقاع تطالب التمديد لكهرباء زحلة

Lebanon 24
16-12-2020 | 15:41
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أكدت دار الافتاء في البقاع في بيان، تضامنها مع "كهرباء زحلة"، مطالبة بـ"الاسراع في تمديد عقدها التشغيلي".
 
وجاء في البيان: "حيث يعاني وطننا لبنان من مصاعب ومشكلات ومصائب اقتصادية واجتماعية وأمنية وصحية خاصة في ظل جائحة كورونا والفساد المستشري ويشكو من انقطاع الكهرباء منذ ما يزيد على الأربعين سنة، بادرت شركة كهرباء زحلة بتقديم نموذج حضاري يلبي حاجات المواطنين الملحة للطاقة الكهربائية، فقامت بتأمين التغذية بالتيار الكهربائي على مدار الليل والنهار (24/24) في قرى البقاع الأوسط، محققة بذلك آمال البقاعيين وأحلامهم على مدى العقود السابقة.

وفي الوقت الذي ما زال الوطن يعاني من تقهقر في خدمة الكهرباء، تشرّف البقاع بجهود صاحب الإرادة القوية مدير المؤسسة المهندس أسعد نكد، الذي سهر ويسهر لتأمين (التيار الكهربائي الدائم) لأبناء المنطقة، بما في ذلك من خير ونفع يعودان على أبنائنا خاصة في مجال تحصيلهم العلمي، وغدوهم بناة المستقبل المنشود، وعلى أصحاب المصالح بالتيسير واغتنام الوقت، وزيادة الانتاجية. هكذا تبنى الأوطان بسواعد الصادقين المهرة، الذين يذللون الصعاب، ولا يأبهون بالمستحيلات.

إن مؤسسات أزهر البقاع تعلن كامل التضامن مع قضية مؤسسة كهرباء زحلة، آملة من المعنيين الإيعاز لمن يلزم لتجديد الامتياز لهذه المؤسسة الناجحة، في مسيرتها التي ينبغي أن يحتذى بها من أجل وطن أفضل".
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