لبنان

في علي النهري.. مجهولون اطلقوا النار باتجاه مواطن وحالته حرجة!

Lebanon 24
16-12-2020 | 16:10
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجهولين يستقلون سيارة مجهولة المواصفات على اطلاق النار على المدعو ق. د. في بلدة علي النهري. ونقل الى مستشفى العبدالله في رياق وهو في حال حرجة.

وعلى الفور باشرت القوى الامنية تحقيقاتها".
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لبنان

إطلاق نار

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