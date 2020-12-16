متابعة درس اقتراح قانون الشراء العام

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون الشراء العام في لبنان، جلسة اليوم برئاسة النائب ياسين جابر وحضور النواب: الان عون، امين شري، جهاد الصمد، سمير الجسر، فريد البستاني. كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.

وتابعت اللجنة درس مواد الاقتراح على ان تعقد جلسة اخرى في وقت لاحق.