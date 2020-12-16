امطار طوفانية صواعق وبروق.. هذا ما ينتظرنا مساءً حتى صباح الخميس

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" أنّه اعتباراً من بعد ظهر اليوم الاربعاء سيتعمّق المنخفض الجوّي فوق لبنان وتتحوّل الامطار الى طوفانية بين المساء وصباح الخميس مصحوبة بالصواعق والبروق وتساقط محلّي للبرَد.

وتابع الاب خنيصر: "سيول وفيضانات قد تتشكل على الطرقات الساحلية، جرف اتربة وحصى وسيول في المناطق الجبلية.معدل الهطولات بين بعد الظهر وصباح الخميس سيلامس 40 مم. يتمدّد المنخفض نحو سواحل فلسطين فيتحول الى طوفاني فوق حيفا ويصل تأثيره نحو دمشق وشمال الاردن".

لذا ينبغي الانتباه وتوخي الحذر.

وكان الاب خنيصر أفاد في وقت سابق من اليوم، ان المنخفض الجوّي يستقر فوق المياه الإقليمية الممتدة من سوريا نحو فلسطين وسوف تخترق المناطق اللبنانية الوسطى والجنوبية وشمال فلسطين اعتباراً من بعد ظهر اليوم الأربعاء فتتحوّل الأمطار الى طوفانية.