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لبنان
طليس: بري يعد ويفي بادراجه قانون الإعفاء من رسوم الميكانيك على جدول أعمال المجلس النيابي
Lebanon 24
16-12-2020
|
16:45
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صدر عن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس بيان، توجه في مستهله بـ"الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث يعد وكعادته يفي، بادراجه قانون الإعفاء من رسوم الميكانيك على جدول أعمال المجلس النيابي".
وتوجه طليس ب"الشكر إلى النواب والكتل النيابية للعمل والتصويت على مشروع القانون الذي ينصف ذوي الدخل المحدود ويشكل بارقة أمل لكل اللبنانين لاقرار قوانين تساعد على الخروج من هذه الظروف الصعبة"، وقال: مبارك للسائقين، مبارك للبنانيين، مبارك لكل طالب حق، مبارك لقطاع النقل البري الذي لن يألو جهدا ليحافظ على الحقوق، ونعاهدكم أن نمضي قدما للحصول على كامل حقوقنا".
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