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لبنان
الشباب التقدمي عن توصيات مجلس التعليم العالي: المطلوب إلزام الجامعات بالتطبيق
Lebanon 24
16-12-2020
|
17:00
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اعلنت منظمة الشباب التقدمي في بيان انها "تابعت عن كثب توصيات اجتماع مجلس التعليم العالي بشأن اعتماد السعر الرسمي لصرف الدولار 1515 لأقساط الطلبة اللبنانيين، وهي إذ تثني على مقررات الاجتماع، لكنها تدعو وزارة التربية الى متابعة هذه التوصيات وحث المؤسسات على تطبيقها حتى لا تبقى مجرد حبر على ورق".
ودعت المنظمة كل القوى السياسية والكتل النيابية الى "الإسراع في إقرار القانون المقدم من قبل اللقاء الديمقراطي الهادف لحماية طلاب لبنان ومستقبلهم عبر جعل الاقساط الجامعية بالعملة الوطنية وعدم جواز تحديدها بغير تلك العملة".
وأثنت على "خطوة بعض الجامعات الخاصة التي لم ترفع من سعر صرف الدولار، سيما بعد أن أطلقت المنظمة حملتها "علمي_مش_فرق_عملة" في كافة الجامعات الخاصة واستكملتها في مسيرتها الأخيرة حاملة هذا المطلب". وتعد الطلاب أن "تبقى حاملة لصوتهم ومطالبهم في كل حملاتها التي من شأنها ان تحصن حقوقهم في ظل هذا الوضع الصعب".
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