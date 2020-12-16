سحب المياه التي تجمعت داخل نفق البربير بسبب غزارة الامطار (صور)

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه بسبب غزارة المتساقطات من مياه الامطار جراء المنخفض الجوي الذي يسيطر على المنطقة و بسبب عدم قدرة مجاري مياه الامطار داخل نفق البربير من استيعاب غزارة الامطار حيث فاقت قدرتها على تصريفها، وتسببت بتجمع كميات من المياه داخل النفق مما أدى الى عرقلة حركة المرور في المحلة.على الفور وبتوجيهات من محافظ بيروت عمل رجال فوج اطفاء مدينة بيروت على سحب المياه المتجمّعة داخل النفق بواسطة مضخات السحب بالتوازي مع عملية تصريفها الطبيعية عبر مصارف المياه داخل النفق، وعند الانتهاء تم اعادة فتح. النفق أمام حركة المرور وعاد السير الى طبيعته .