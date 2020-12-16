نهرا طلب التعميم على البلديات وجوب وضع عناصر بلدية على مداخل الكنائس

أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قرارا كلف بموجبه القائمقامين ودائرة البلديات في المحافظة التعميم على البلديات التي تتواجد فيها كنائس، وجوب وضع عناصر من الشرطة البلدية على مداخل هذه الكنائس، وذلك بناء على مقررات مجلس الأمن الداخلي المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2020، وبناء على مقتضيات الأمن العام والمصلحة العامة.

وجاء في نص القرار:

"المادة الأولى: تكليف القائمقامين ودائرة البلديات في المحافظة، كل ضمن نطاقه، التعميم على البلديات التي تتواجد فيها كنائس وجوب وضع عناصر من الشرطة البلدية على مداخل هذه الكنائس أثناء فترة القداديس التي ستقام لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة لمساعدة الأجهزة العسكرية والأمنية في التعرف على الأشخاص الغرباء عن هذه البلدات.

المادة الثانية: تكليف قيادة درك منطقة الشمال الايعاز لمن يلزم من العناصر الأمنية التنسيق مع شرطة البلدية لتنفيذ مضمون المادة الأولى من هذا التعميم والتشدد بالمراقبة منعا لاستغلال هذه المناسبة للقيام بأي عمل أمني او تخريبي.

المادة الثالثة: يبلغ هذا التعميم حيث تدعو الحاجة".