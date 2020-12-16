اللواء عثمان استقبل السفير البريطاني في زيارة وداعية

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير البريطاني في لبنان السيد كريس رامبلينغ CHRIS RAMPLING، في زيارةٍ وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.